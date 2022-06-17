محافظ الجيزة يتابع تنفيذ محطات مياه أوسيم ومنشأة القناطر بتكلفة 680 مليون جنيه

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الدولة تولي اهتماما بالغا بتطوير البنية التحتية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً أنه جاري تنفيذ عدداً من المشروعات بقطاع مياه الشرب لمواجهة مشكلات ضعف الضغوطات بالبؤر الساخنة.

تحديد الجدول الزمني لدخول المشروعات للخدمة

وتابع محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية لمتابعة مراحل العمل النهائية بمشروعات مياه الشرب الجارية بمراكز أوسيم ومنشأة القناطر، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 680 مليون جنيه، ما تم إنجازة وتحديد الجدول الزمني لبدء دخول تلك المشروعات الخدمة لما لها من أهمية كبرى في حل مشكلة الانقطاعات وتحسين ضخ المياه بقطاع شمال المحافظة، وزيادة كميات المياه المنتجة.

تحسين مستوى ضغوطات المياه

أوضح محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، خلال تفقده محطة القيراطيين بمركز أوسيم، أن المشروع يعد مطلباً هاماً للمواطنين، حيث تبلغ طاقة المحطة الاستيعابية 120 ألف متر مكعب على مرحلتين، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى خلال شهرين بقدرة 60 ألف متر مكعب وبتكلفة 395 مليون جنيه، وستساهم في تحسين مستوى ضغوطات المياه في عدد من القطاعات بمركز أوسيم.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال وتحقيق معدلات إنجاز أعلى لسرعة الانتهاء من المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية للانتهاء من الأعمال المتبقية وتشغيل المحطة.

تنفيذ الأعمال الإنشائية

وشملت جولة محافظ الجيزة، تفقد محطة مياه منشأة القناطر، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 80 ألف متر مكعب/يوم، وخزان سعة 2000 م3، والتي تقام على مرحلتين، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لها بطاقة استيعابية 40 ألف م3 خلال شهرين بتكلفة 285 مليون جنيه.

وأوضح اللواء أحمد راشد، أنه جاري تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية للمحطة لتغطية مركز منشأة القناطر بالكامل، وذلك وفقا لمخططات العمل التي تم وضعها.

وحرص محافظ الجيزة على تفقد الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية لمحطات القيراطين ومنشأة القناطر ومبنى المرشحات للوقوف على مراحل تنقية المياه.

حل مشكلة الانقطاعات وضعف المياه

وثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة ووزارة الإسكان، والذي أسفر عن زيادة كميات المياه التي تم إضافتها من خلال تنفيذ عدد من مشروعات جديدة والتوسعات خلال الفترة الماضية، مما ساهم في حل مشكلة الانقطاعات وضعف المياه بالعديد من القطاعات، مؤكداً على تذليل كافة العقبات بما يضمن إنهاء المشروعات في أقصى فترة ممكنة، لتحقيق الاستفادة القصوى منها للمواطنين.