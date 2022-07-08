«تصديري الكيماويات»: فرص تصديرية هائلة في سوق كينيا

نظم المجلس التصديرية للصناعات الكيماوية والأسمدة زيارة لوفد من ممثلي شركة «بروكسايد ديري» (Brookside Dairy) الكينية، وهي واحدة من أكبر شركات منتجات الألبان في كينيا التي يمتد نشاطها في منطقة شرق أفريقيا.

وقال المجلس في بيان اليوم إنه تم خلال الزيارة تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية لممثلي الشركة مع الشركات المصرية المصنعة لعبوات منتجات الزبادي (IML)، والزجاجات البلاستيكية (HDM_PET)، وبنود التعبئة والتغليف من أكياس مسحوق الحليب، وبنود التعبئة والتغليف من أكياس الحليب الطازج، والبرطمانات الزجاجية.

ترتيب عدد من الزيارات الميدانية

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس إنه تم ترتيب عدد من الزيارات الميدانية لوفد الشركة الكينية للمصانع المنتجة للمنتجات السابق الإشارة إليها للتعرف على الإنتاج على الواقع ومدى التطور الذي حدث للصناعة المصرية.

وأوضح أبو المكارم أن الوفد الكيني أعرب عن إعجابه بمستوى الجودة الذي تتمتع به المنتجات المصرية، لافتا إلى أن وفد الشركة جلب معه عينات لمنتجات موجودة بالسوق الكيني وتطلعوا إلى استيراد مثيله لها، واتضح أن هذه المنتجات تخص شركات مصرية، حيث تم ترتيب لقاء لهذه الشركات المنتجة مع ممثلي الشركة الكينية.

بعثة تجارية إلى كينيا

من جهة اخرى قال أبو المكارم إنه جار الترتيب لبعثة تجارية إلى كينيا منتصف أغسطس القادم تضم مختلف قطاعات الصناعات الكيماوية من دهانات، ومنظفات، وعبوات زجاجية، ومنتجات بلاستيكية، يتبعها بعثة أخرى إلى تنزانيا خلال أكتوبر القادم.

وأضاف أن المجلس تلقى عددا من الفرص التصديرية من المكاتب التجارية في كل من بولندا والكويت، وأنه جار التواصل مباشرة مع الشركات المستوردة لتجهيز عينات للمنتجات المطلوبة وتضم الدهانات والمواد العازلة والمنظفات والمنتجات الورقية الخاصة بالتعاملات داخل الفنادق.

وكانت صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة سجلت زيادة واضحة في الأشهر الخمسة الماضية، وبنسبة نمو بلغت 33% لترتفع من 2.6 مليار دولار خلال الأشهر الخمس الاولي من 2021 لتصل إلى 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري.