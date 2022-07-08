عاجل.. الصحة تنصح المحال بمنع دخول العملاء حال ظهور أعراض كورونا عليهم

قدمت وزارة الصحة والسكان، إرشادات لأصحاب المحلات التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عبر صفحتها الرسمية، بعد ارتفاع الإصابات بالفيروس في مصر مؤخراً.

وتضمنت إرشادات وزارة الصحة والسكان لأصحاب المحلات التجارية، وضع علامات أرضية داخل المتاجر تطالب العملاء بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتنظيف الأيدي بالانتظام.

لافتة لمنع دخول المصابين

واشتملت الإرشادات على وضع علامات على واجهات المحالات، لمطالبة العملاء بعدم الدخول في حال ظهور أي أعراض للإصابة.

وتضم إرشادات وزارة الصحة والسكان أيضاً على وضع حواجز زجاجية أو بلاستيكية عند أماكن تحصيل الأموال، أو أماكن التواصل مع العملاء.

تنظيم الطوابير لتجنب الازدحام

وتشتمل التوصيات أيضاً على تشجيع العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتنظيم أعداد وطوابير العملاء لتجنب الازدحام.