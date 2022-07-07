«الصحة»: يمكن للحاصلين على جرعة لقاح كورونا الثالثة أخذ الرابعة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة مستعدة لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مطالبا بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والتباعد بين الأشخاص، محققين التباعد الاجتماعي، خاصة وسط الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن شخص يمكنه الحصول على الجرعة الثالثة التطعيمية، وكذلك يمكن الحصول على جرعة رابعة، إذا كان الشخص من أصحاب الأمراض المزمنة، بشرط مرور 6 أشهر على آخر جرعة.

ضعف المناعة بعد 6 شهور من أخر جرعة لقاح

أضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الدراسات أثبتت أنه بعد 6 أشهر من التطعيم ضد فيروس كورونا، تبدأ في الضعف، ما يهدد الشخص بالإصابة مرة أخرى.

ضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاح

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدد المطعمين من المستهدفين، وصل إلى 70%، وهذا رقم مطمئن، لكن هناك أشخاص مضى على آخر جرعة، أكثر من 6 أشهر، ولم يحصلوا على الجرعات التنشيطية، لذا يجب عليهم الحصول على جرعة تنشيطية مرة أخرى، للحفاظ على أنفسهم، مبينا أن زيادة الإصابة وصلت إلى أكثر من 7% فقط في الفترة الماضية، لذا يجب على الأشخاص اتخاذ احتياطاتهم.