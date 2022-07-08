«الصحة» تكشف مواعيد عمل مراكز لقاحات كورونا خلال إجازة العيد

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، استمرار عمل مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد، كاشفًا مواعيد عمل مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، منذ قليل.

مراكز اللقاح تعمل من 10 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً أثناء العيد

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات له منذ قليل، إن مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد تعمل من 10 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد «عبدالغفار»، على أنَّ لقاحات فيروس كورونا المستجد بمختلف أنواعها «آمنة»، وأنَّها تقوي جهاز المناعة في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، ومتحوّراته.

اللقاحات تقوي جهاز المناعة في مواجهة كورونا

وتابع: «التطعيمات مؤثرة، وليس هناك أفضلية للقاح على الآخر»، موضحًا أنَّه «تمّ تطعيم 37.6 مليون مواطن بجرعتين من لقاح فيروس كورونا، و48.7 مليون محصنين بجرعة أولى، و5.8 مليون مواطن حاصلين على جرعة تنشيطية».