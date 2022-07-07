3 أسباب لتزايد إصابات كورونا في الفترة الأخيرة.. «الصحة» تكشف التفاصيل

استعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أسباب تزايد إصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة، وجاء في مقدمتها نقص المناعة المجتمعية، وتهاون البعض في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.

أسباب تزايد إصابات كورونا في الفترة الأخيرة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أسباب تزايد إصابات كورونا في الفترة الأخيرة، قائلا في تصريحات لـ«الوطن»، هناك 3 أسباب لتزايد إصابات كورونا، وهي نقص المناعة المجتمعية نظرا لمرور أكثر من 6 أشهر على الجرعتين الكاملة، وعدم اهتمام بعض المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام، وانتشار فرعيات من متحور أوميكرون التي تتسم بسرعة انتشار الفيروس.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفيات وزارة الصحة جميعها جاهزة لأي طارئ يمكن أن يحدث خلال الموجة الحالية، أو زيادة الإصابات في الفترة الأخيرة، لافتا إلى تخصيص الوزارة طابق في كل مستشفى، لاستقبال حالات فيروس كورونا ولا يوجد داعي للقلق أو التوتر بشأن زيادة إصابات كورونا في الفترة الأخيرة، لكن ما يجب أن يحدث هو اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، خاصة أننا في فترة احتفالات بالعيد الأضحى، وعلى المواطنين عدم التواجد في أماكن مغلقة أو مزدحمة، وفي حال الضرورة يجب اتباع الإجراءات الاحترازية.

الحصول على تطعيم لقاح كورونا لمواجهة المتحورات

طالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من المواطنين ضرورة الحصول على لقاحات كورونا، مراكز تلقي لقاح مرونة تعمل خلال إجازة عيد الأضحى، اول يوم سيكون إجازة فقط وسيتم العمل من ثاني أيام العيد الأضحى من أجل التوسعات في عملية التطعيمات وتحصين المواطنين من متحورات فيروس كورونا والتي تظهر من وقت إلى آخر.

كما نصح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، المواطنين خلال صلاة العيد بضرورة ارتداء الكمامات والحرص علي ترك مسافة لا تقل عن متر بين كل مواطن والأخر وعدم تبادل المصليات مع بعض المواطنين وبعضهم حيث أنها أداة لنقل العدوي، مقدما التهنئة لهم، داعية بأن يكون عيد أضحي سالم وأمن علي كافة المواطنين.