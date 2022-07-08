متابعة أعمال الرصف بطريق «شبين الكوم - بركة السبع» ومشروعات بمنوف وقويسنا

فى ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ودفع منظومة العمل بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم فجراً أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق «شبين الكوم - بركة السبع» تنفيذ هيئة الطرق والكبارى، مشدداً على القائمين بالأعمال بتكثيف الجهود لإنهاء الأعمال كونه طريق حيوى وهام مع الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية حفاظا على الصالح العام.

أعمال التطوير بشارع نادى المعلمين

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال التطوير بشارع نادى المعلمين ، حيث تم الإنتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة الجانبية وأحواض الزهور تمهيدا لزراعتها وتجميلها لإضفاء مظهرا جماليا ، وكذا متابعة أعمال التشطيبات بميدان المستشفى بتقاطع شارع بورسعيد مع النصر وذلك عقب الإنتهاء من تركيب الرخام والنجيل الصناعى وكشافات الإنارة ، فضلا عن متابعة أخر مستجدات الأعمال الإنشائية للسوق الحضاري بقرية شمياطس والمقام على تغطية مصرف الشهداء - شمياطس على مساحة 520 م2 ، فضلا عن متابعة تركيب المظلات بالسوق الحضاري بقرية العراقية والمقام على مساحة 560 م2 على تغطية ترعة منية الواط ، وكذا متابعة الأعمال الإنشائية بصب القواعد المسلحة بالسوق الحضارى بدراجيل على 550 م2 وذلك ضمن سبعة أسواق نموذجية من المقرر إنشاؤها بنطاق مركز الشهداء والتى تتسم بالطابع العمراني الحديث بديلا عن الأسواق العشوائية.

رفع كفاءة طريق «منوف - برهيم»

وفى منوف، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال رفع كفاءة طريق «منوف - برهيم»، وتم متابعة أعمال الترميم بمدخل منوف الغربي بالجزيرة الوسطى وذلك لتوسعة الطريق وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين و تجنبا للحوادث، بالإضافة إلى متابعة أعمال نقل أعمدة الإنارة بطريق «منوف-الحامول» لتوسعة الطريق تمهيدا لبدء أعمال الرصف ، هذا وقد تابع رئيس المدينة أعمال التشطيبات النهائية بسوق منوف العمومى - تجزئة ، جملة، والمقام على مساحة أكثر من 1500م2 تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتم تطوير الباكيات القديمة بالسوق ورفع كفائتها لتصبح محلات جديدة بإجمالى 42 محل وإنشاء 29 باكية جديدة للباعة الجائلين بالإضافة إلى دورة مياه و2 مكتب إداري لخدمة وإدارة السوق ، فضلا عن متابعة أعمال التطوير بنفق السكة الحديد والذي يتم إنشاؤه على غرار نفق السكة الحديد بمدينة تلا، حيث جارى تركيب بلاط البازلت وصب الأرضية وتركيب شبكة صرف للقضاء على تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الشتاء ، هذا وقد تم التشديد على القائمين على الأعمال بتكثيف الجهود لنهو الأعمال فى أقرب وقت حفاظا على الصالح العام.

أعمال الرصف بشارع السلام

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعمال الرصف بشارع السلام وتركيب بلاعات الأمطار بعدد من الشوارع بنطاق المدينة تمهيدا لأعمال الرصف ، بالإضافة إلى إنشاء مطب صناعي أمام مجمع المدارس بشارع سعد زغلول وشارع الجلاء لتهدئة حركة السيارات حفاظا على أرواح المواطنين.

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة جهودهم فى المتابعة الميدانية لكافة أعمال المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نهو الأعمال وفقاً للتوقيتات المقررة وذلك لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة.