استجابة لـ«الوطن».. محافظ المنوفية يقدم مساعدات عاجلة لوالد 4 أطفال مكفوفين

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، سعيد غانم والد 4 أطفال مكفوفين، بصحبة اثنين من أبناءه، في استجابة سريعة لما نشرته جريدة «الوطن» عن معاناة الأسرة وعدم قدرته على تحمل نفقات العلاج، خاصة أن أحد أبناءه لديه مشكلة في السمع ويحتاج إلى سماعة طبية، وابن آخر مصاب بإعاقة ذهنية، فضلا عن الحالة العامة للأسرة التي تعيش في مبنى متهالك مبني بالأخشاب والبوص، مطالبا بإدراج منزله ضمن مبادرة حياة كريمة.

مساعدة مالية عاجلة لوالد الأطفال المكفوفين

وقدم محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون، مساعدة مالية عاجلة لوالد الأطفال الأربعة المكفوفين، والذي يعمل عامل نظافة، كما قدم لهم مساعدات غذائية للأسرة، فضلا عن توجيهاته بتوفير سماعة أذن خاصة للابن الأكبر لمساعدته على استكمال دراستة خاصة أنه حصل على المركز الثاني في الشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوى محافظة المنوفية العام الماضي.

سعيد: بشكر «الوطن» لتسليط الضوء على حالتي

من جانبه، وجه سعيد غانم الشكر لمحافظ المنوفية على استجابته السريعة له، كما وجه الشكر لجريدة «الوطن» كونها قدمت حالته إلى كافة المسؤولين، مشيرا إلى أن مسؤولين في عدد من الجهات المختلفة تواصلوا معه لمساعدته، من بينهم التأمين الصحي بالقاهرة، وكذلك مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي، وجهات أخرى.

ونشرت «الوطن»، قصة معاناة أسرة «سعيد» والد الأطفال الأربعة المكفوفين، والذي يعيش في منزل مبني بالطين والبوص والأخشاب، ويعمل عامل نظافة في الوحدة المحلية بدراجيل في المنوفية، واستغاث بالمسؤولين لمساعدته في توفير مصدر دخل إضافي للأسرة، كما طالب بمساعدته في علاج أبناءه وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.