محافظ المنوفية يوجه بمساعدة عدد من المواطنين.. أبرزهم سيدة ظروفها الصحية صعبة

واصل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءاته اليومية مع المواطنين بمقر مكتبه بالديوان العام لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم،حيث وافق المحافظ على طلب مواطن بناحية مليج بشبين الكوم يلتمس فيه نقل ابنه الى مدرسة عبدالعزيز عيسي الصعيدى تعليم أساسي بمليج نظرا لظروفه الصحية الخاصة ولتخفيف المعاناة عن والديه.

كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بفحص شكوى عدد من المواطنين بقرية كفر صراوة يتضرر ون من ردم الشارع البحري وعمل رامب من الناحية البحرية لمنازلهم والعرض عليه .

و أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لمواطنة بتلا نظرا لظروفها الصحية والاجتماعية والمعيشية الصعبة ، كما وافق المحافظ على طلب مواطن بسرس الليان يلتمس فيه السماح لنجلته بالتقديم لمدرسة التمريض بسرس الليان نظرا لحصولها على الشهادة الإعدادية من مركز الباجور وذلك في ضوء الضوابط والقوانين ، ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بفحص طلب مواطن بناحية ميت الوسطي باستخراج ترخيص لقطعة أرض يمتلكها بالحيز العمرانى ، كما وجه إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بإيجاد فرصة عمل بالقطاع الخاص لمواطنة بناحية طنبدى بشبين الكوم ليس لديها مصدر دخل ثابت لإعانتها على ظروف ومتطلبات الحياة .

يأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المواطنين التى يعقدها محافظ المنوفية بشكل يومى مع أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وطلباتهم ومحاولة إيجاد حلول لها وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية