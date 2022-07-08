صلاة العيد في قنا.. استعدادات مكثفة بالساحات والمساجد

يستعد المواطنون في محافظة قنا، لأداء صلاة العيد التي تحل غدا السبت، في المساجد والساحات الكبرى في جميع أنحاء المحافظة، ويبحث الأهالي عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة قنا، واستعد المحافظة لمثل هذه المناسبة برفع حالة الطوارئ في كل المصالح الحكومية وتجهيز غرفة عمليات لتلقى الشكاوى.

موعد صلاة العيد في محافظة قنا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، موعد آداء صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة قنا، وفق بيان رسمي، أنه ستكون في تمام الساعة 5:29 صباح غدا السبت، الذي يتزامن مع شروق الشمس حيث يتوافد المصلين في محافظة على المساجد منذ صلاة الفجر.

ويستعدون الأهالي في محافظة قنا لـ صلاة العيد قنا، من خلال ارتداء الثياب الجديد، وخاصة من الجلباب وهو الزي المتعارف عليه في المحافظة وفي كافة أنحاء الصعيد، يعقبها القيام بذبح الأضاحي في المجازر وتوزيعها على الأقارب والمحتاجين، كنا تقوم أفواج من الأقارب بعمل زيارات بينها وبين العائلات الأخرى لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2022.

صلاة العيد قنا.. توفير خطيب احتياطي لكل مسجد

قالت مديرية الأوقاف في محافظة قنا، في بيان لها، أنها استعد صلاة العيد في قنا، من خلال تجهيز عدد 2282 مسجد لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك موزعة على مستوى مراكز المحافظة بداية من أبو تشت شمالا حتى مركز قوص جنوبا على حدود الأقصر.

واكدت المديرية أنه ضمن الاستعدادات لصلاة عيد الأضحى المبارك 2022في قنا، توفير خطيب أساسى وآخر احتياطى لكل مسجد، وفقا للضوابط التى قررتها وزارة الأوقاف تحت قيادة الوزير، الدكتور محمد مختار جمعة.