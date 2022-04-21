أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك 2022، ويبحث المواطنون عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة قنا من خلال محرك البحث «جوجل»، حيث تفصلنا عشرة أيام أخيرة باقية في شهر رمضان عن هذه المناسبة، بينما بدأ الاستعداد بمختلف الأسر لعيد الفطر المبارك، بإعداد الكعك والبسكويت وحلوى ومخبوزات العيد، وجهزت مديرية الأوقاف بالمحافظة أماكن أداء صلاة العيد التي ستكون في المساجد الكبرى.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك بقنا

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة قنا، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية، لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنّ موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة قنا، سيأتي في تمام الساعة 5:36 حسب التوقيت المحلي لمدينة قنا، ووفقا للهيئة العامة للمساحة.

ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك

وحددت وزارة الأوقاف عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك، من خلال عدة شروط وضوابط صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد المختلفة بمحافظة قنا، والتي جاءت كالتالي:

- الالتزام بخطبة العيد الموحدة في النص والمضمون

- أن تكون خطبة عيد الفطر 10 دقائق مثل صلاة الجمعة ولا تزيد عن ذلك

- الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي

- فتح المسجد قبل صلاة العيد بنصف ساعة على أقصى تقدير وغلقه بعد انتهاء الصلاة بـ 10 دقائق

- فتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح فيها أثناء صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

أوقاف قنا تستعد لعيد الفطر المبارك

وقالت مديرية أوقاف قنا، في تصريحات صحفية، أن المديرية أعدت قائمة بالمساجد الكبرى التي سوف تؤدي فيها صلاة عيد الفطر المبارك2022، بتخصيص أئمة وخطباء وسط إجراءات احترازية مشددة.

وطالب المديرية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء قد أعلنت في بيان لها، أنّ إجازة عيد الفطر المبارك 2022 للعاملين في القطاع الحكومي، ستكون مدتها 6 أيام تبدأ من السبت 30 أبريل وتنتهي الخميس 5 مايو، حيث أنّها ستتزامن مع إجازة عيد العمال لتأتي الإجازتان في نفس التوقيت.