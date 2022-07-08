دعاء يوم عرفة للمتوفي.. «اللهم آنس وحدته واغفر له ووسع قبره»

دعاء يوم عرفة للمتوفي، من أكثر الأسئلة التى تستقبلها دار الإفتاء المصرية، خاصة في الساعات الأخيرة من انتهاء يوم عرفة، المستجاب فيه الدعاء، خاصة لأنه يوم العتق من النار، وهو ما أوصى به النبي المصطفي قديما.

ومن أكثر الأدعية المستحبة للـ دعاء يوم عرفة للمتوفي، وفقا لدار الإفتاء المصرية، هي كالتالي:

«اللهم في يوم عرفة اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، أو من عذاب النار».

دعاء يوم عرفة للمتوفي

وورد بعض الاسئلة لدار الإفتاء بشأن اعتبار المتوفي يوم عرفة في منزلة الشهداء، إذ أجابت دار الإفتاء، أنه لم يرد في ذلك نصٌّ شرعيٌّ صحيح، إلا أنه يكون الموت بسبب شيء مما ذُكر في السنة المشرفة أن له ثواب الشهيد؛ كالغريق وصاحب الهدم والمبطون ومن تموت في نفاسها وغيرهم.

وهناك العديد من الأدعية المستحب الدعاء يوم عرفة للمتوفي، وأغلبها قصير مما يسهل حفظه وترديده، وهي:

اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهم اغفر له وارحمه، وأعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره.