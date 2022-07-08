دعاء يوم عرفة مكتوب.. اغتنم نفحات أسباب الإجابة واعرف ما قاله الشعراوي

دعاء يوم عرفة مكتوب من بين موضوعات الأدعية التي يبحث عنها كثير من المسلمين لاسيما أنَّه توافق اليوم مع يوم الجمعة، الذي فيه ساعة إجابة بالإضافة إلى أنَّه أحد الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، فضلًا عن أنَّه يأتي في شهر ذي الحجة أحد الأشهر الحرم، ويستعرض التقرير التالي بعض الأدعية التي يرجى فيها الإجابة من المولى عز وجل.

دعاء يوم عرفة مكتوب

وبخصوص موضوع دعاء يوم عرفة مكتوب فيباح للمسلم أن يدعو الله بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة، وأن يستأنس بالأدعية التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الثابتة عن رسول الله صل الله عليه وسلم.

وفيما يلي بعض صيغ دعاء يوم عرفة مكتوب ومن آداب الدعاء البدء بحمد الله ثم الصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم:

1- يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

2- اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

3- اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.

4- رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

5- رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

6- رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

7- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.

8- رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا.

9- رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

10- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

11- رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

12- رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

13- رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.

14- رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

15- حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

16- رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

17- رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. [آل عمران: 193].

18- رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

19- وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.

20- رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

21- رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ.

22- فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

23- رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

24- رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

25- رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

وفيما يلي دعاء يوم عرفة للشيخ الشعراوي:

التكبير والتسبيح مع دعاء يوم عرفة مكتوب

ويستحب ويسن للمسلم الإكثار من التحميد والتهليل والتكبير في يوم عرفة بالإضافة إلى ترديد دعاء يوم عرفة مكتوب، كما يستحب قول «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير».

وهناك الكثير من صيغ دعاء يوم عرفة مكتوبة أيضًا منها:

26- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

27- اللهم لا تجعلنا من الظالمين اللهم لا تجعلنا ظهيرا للمجرمين.

28- اللهم اعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب.

29- اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام مرات ومرات وزيارة قبر نبيك وحبيبك وارزقنا شفاعته.

30- اللهم أحسن عقابتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.