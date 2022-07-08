محافظ بورسعيد: الحدائق والمتنزهات جاهزة أمام المواطنين خلال إجازة العيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن بورسعيد أتمت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، داعيا الله ان يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

وأعلن المحافظ عن فتح كافة الحدائق والمتنزهات العامة بأحياء المحافظة أمام جموع المواطنين وذلك للاحتفال بإجازة عيد الأضحى المبارك، لإضفاء جو من السعادة والفرحة وخلق متنفس حضاري للأهالي.

التنسيق بين الجهات المختصة على مدار الساعة

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بأهمية التنسيق مع الجهات المعنية بالمرور الميداني وعلى مدار الساعة على كافة الحدائق والمتنزهات للتأكد من توفير سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وللحد من الأفعال والسلوكيات غير الإيجابية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

شن حملات مكثفة على الأسواق والمحال العامة لبيع اللحوم

وكانت محافظة بورسعيد رفعت درجة الاستعدادات القصوى بكافة القطاعات الخدمية والحيوية، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، فضلا عن شن حملات مكثفة على الأسواق والمحال العامة لبيع اللحوم والأسماك، لمتابعة الأسعار ومصادرة السلع الغذائية الغير صالحة للاستخدام الآدمي حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

يذكر أن محافظة بورسعيد قد خصصت 120 مسجدا و8 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وتضم مصليات السيدات وأماكن الأطفال، في مختلف أحياء بورسعيد، وهي ساحة مسجد السلام بحي الشرق، والمسجد الكبير ببورفؤاد وساحة مسجد الشبان المسلمين بحي العرب، وساحتي مسجد التوحيد والرزاق بحي الزهور، وساحتي السيدة زينب بمنطقة بنك الإسكان ومسجد الحرمين بالتصنيع بحي الضواحي، ومسجد الحي الاماراتي.