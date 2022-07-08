توضيح هام من «الأوقاف» بخصوص ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك

أكّدت وزارة الأوقاف إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحات ومساجد كبرى دون إلغائها، نافية ما تردد بخصوص صدور قرار بإلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى، كما تمّ عقد اجتماع بخصوص استعدادات الوزارة في هذا الشأن منذ أيام.

ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك

وأكّدت وزارة الأوقاف بخصوص ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك أنَّه تمّ تفويض مديري المديريات على مستوى الجمهورية بالإعداد الكامل لصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة وفق ترتيب كل مديرية وبالتعاون مع المحافظات.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنَّه سيتم تخصيص أماكن بجميع ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك للسيدات والأطفال وكذلك فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي من المقرر أنَّ تقام فيها صلاة العيد، بالإضافة إلى دعوة كل الأطفال الذين شاركوا في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة عيد الأضحى وهو البرنامج الذي ترعاه الوزارة.

استعدادات الأوقاف لصلاة عيد الأضحى

وقبل أيام أعلنت وزارة الأوقاف عن انعقاد اجتماع لرئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز، بحضور قيادات القطاع الديني بخصوص ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك 1443هـ بالساحات والمساجد الكبرى، ووجه مديري المديريات بسرعة إعداد الساحات والمساجد الكبرى بالتنسيق مع من يفوضه المحافظون كل في محافظته فيما يتصل بإعداد ساحات الصلاة.

وأكّدت وزارة الأوقاف في بيانها ضرورة أن تعد كل مديرية ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك سواء في جميع المساجد الكبرى والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة أو الساحات التي تقام بها صلاة العيد تيسيرًا على الجميع وبخاصة كبار السن ومن لا يتمكنون من الذهاب إلى الساحات.