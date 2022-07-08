بورسعيد جاهزة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بـ120 مسجدا و8 ساحات

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جاهزية المساجد والساحات بجميع أحياء المحافظة لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك من خلال 120 مسجدًا و8 ساحات، لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك بجميع الأحياء وهم: ساحة مسجد التوحيد بحي الزهور، وساحة مسجد الحرمين بالتصنيع، وساحة مسجد الرزاق بحي الزهور، وساحة المسجد الكبير ببورفؤاد، وساحة مسجد السلام بحي الشرق، ومسجد الحي الاماراتي، وساحة السيدة زينب بـ بنك الإسكان بحي الضواحي، وساحة مسجد الشبان المسلمين كما تم تخصيص أماكن للسيدات والأطفال، وذلك من أجل إسعاد المواطنين بقدوم عيد الأضحي.

رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك ببورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد، أن جميع الأحياء ومدينة بورفؤاد، كثفت جهودها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الحدائق والميادين العامة والشوارع، فضلا عن زيادة أعداد العمالة للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي اللائق بمدينة بورسعيد.

طوارئ بالمستشفيات والإسعاف ومياه الشرب لاستقبال العيد

وشدد المحافظ على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف، ورفع درجة الاستعداد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد، مؤكدا تعامل الوحدات المحلية وشرطة المرافق بكل حزم مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون و تكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع، وتواصل تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم في جميع أنحاء بورسعيد وخاصة في محيط الاسواق و تكثيف أعمال مواجهة القوارض، ورفع كفاءة جميع المنشٱت السياحية استعدادا للعيد.

وأكد المحافظ، أن بورسعيد تتزين وجاهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتستعد لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات، موجها بالتنسيق بين كل الأجهزة المعنية لتوفير كل سبل الراحة للمواطن، مشددا على تكثيف التواجد الأمني بالمناطق الحيوية، وفرض الأمن والأمان طوال أيام العيد، فضلا عن متابعة أسعار الكافتيريات والشماسي وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطىء للخروج بمحافظة بورسعيد في أبهى صورة خلال عيد الأضحى المبارك.