سنن عيد الأضحى المبارك بينها الغسل والتطيب.. تعرف عليها

سنن عيد الأضحى المبارك الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بينتها دار الإفتاء المصرية، حتى يستطيع الناس اغتنام أجر صلاة العيد، تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي..».

وسنن عيد الأضحى كثيرة، تستعرض «الوطن»، بعض منها وفق ما نشرته دار الإفتاء المصرية.

سنن عيد الأضحى المبارك

وحول سنن عيد الأضحى المبارك، بينت دار الإفتاء، أن من سنن عيد الأضحى الأكل وتناول الطعام، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخرجُ يومَ الفطرِ حتى يَطْعمَ، ويوم النحْرِ لا يأكلُ حتى يرجعَ فيأكلَ من نسيكَتهِ»، ومن سنن عيد الأضحى أيضاً الذهاب إلى مُصلى العيد من طريق والعودة إلى المنزل من طريق آخر، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: حيث كان رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ، يخرجُ إلى العيدينِ من طريقٍ ويرجعُ من طريقٍ آخر.

سنن النبي يوم العيد

وأوضحت دار الإفتاء، أن من السنن أيضاً عدم التعجل في مغادرة المسجد بعد صلاة عيد الأضحى، حيث روى أن «رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا انصرفَ منَ العيدَينِ، أتى وسطَ المصلَّى، فقامَ فنظرَ إلى النَّاسِ كيفَ ينصرفونَ، وكيفَ سمتُهم ثمَّ يقفُ ساعةً ثمَّ ينصرفُ»، ومن سنن عيد الأضحى أيضاً ارتداء أفضل الملابس، والتوجه إلى المسجد لأداء صلاة العيد، سيرًا على الأقدام، في وقار وسكينة، فقد روى: «كان رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، يخرجُ إلى العيدِ ماشيًا، ويرجعُ ماشيًا».

سنن يوم عيد الأضحى

وفيما يخص سنن عيد الأضحى المبارك، تابعت دار الإفتاء، أن أداء صلاة عيد الأضحى في ساحات خارج المسجد، ولا تكون داخل المسجد إلا للضرورة فقط، حيث كانَ «رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخْرُجُ يَومَ الفِطْرِ والأضْحَى إلى المُصَلَّى، فأوَّلُ شيءٍ يَبْدَأُ به الصَّلَاةُ»، ومن سنن عيد الأضحى أيضاً الغسل والتطيب، وتعجيل الذبح بعد صلاة العيد .