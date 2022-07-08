السيسي يجري اتصالا هاتفيا بملك البحرين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وتوجه الرئيس بالتهنئة للملك حمد بن عيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وأعرب الملك حمد عن خالص تقديره للرئيس على تهنئته الكريمة، متمنيا لمصر، قيادة وشعبا، كل الخير والازدهار.