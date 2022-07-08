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السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات

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محمد أبوعمرة
05:07 م | الجمعة 08 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، للشيخ محمد بن زايد، متمنيا للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية، كل تقدم واستقرار.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد من جانبه، عن الشكر والامتنان للرئيس على التهنئة الكريمة، متمنيا له ولمصر، كل الازدهار والرخاء.

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