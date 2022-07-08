الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر في الخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء مصر المسلمين بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «الأخوة والأخوات، أبناء مصر المسلمين بالخارج، أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا مباركا، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات».

وأضاف الرئيس السيسي: «أتمنى لكم التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية المزيد من التنمية والتقدم والرخاء، وكل عام وأنتم بخير، عيد سعيد.. عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية».