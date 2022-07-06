موعد وقفة عرفة 2022 في الكويت.. «لو عايز تصوم»

يبحث آلاف المواطنين في الكويت عبر محرك البحث «جوجل»، قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك عن موعد وقفة عرفة 2022 في الكويت؛ استعداد لصيام هذا اليوم الذي يعد من أفضل الأيام عند الله عز وجل.

موعد وقفة عرفة 2022 في الكويت

وأكدت الحسابات الفلكية الدقيقة في المملكة العربية السعودية، أن شهر ذي القعدة لهذا العام 1443 سوف يكون كاملا 30 يوما، وينتهي يوم الأربعاء 29 يونيو الماضي، ليكون أول شهر ذي الحجة في المملكة والكويت وقطر والإمارات ومصر فلكيًا هو الخميس 30 يونيو الماضي، الذي يوافق موعد وقفة عرفة 2022 في الكويت يوم الجمعة 8 يوليو المقبل، ويكون أول أيام العيد يوم السبت 9 يوليو المقبل، ويحرص المسلمون في الكويت على صيام يوم عرفة وشراء الأضاحي وذبحها في أيام عيد الأضحى المبارك.

ازدحام شديد في أسواق الأضاحي بالكويت

وأعلنت السلطات الكويتية، أنه بعد إعلان موعد وقفة عرفة 2022 في الكويت، يستعد المواطنون لشراء الأضاحي بأنواعها المختلفة التي تناسب إمكانياتهم المادية من أجل نحرها في أيام عيد الأضحى المبارك، وشهدت الأسواق ازدحاما شديدا من قبل المواطنين لمعرفة أسعار الماشية والخراف والعجول، ولهذا السبب ترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة لأسعار الأضاحي التي تردد عليها المواطنون هذا العام في الكويت.

أسعار الأضاحي بعيد الأضحى في الكويت

1- سعر الغنم العربي يبدأ من 100 دينار، في حين سعر الغنم المهجن يصل سعره إلى 85 دينارا.

2- يتراوح سعر الخروف الكويتي بين الـ 120 والـ 160 دينارا، وذلك وفقًا لحجم ووزن الخروف.

3- سعر الخروف السعودي يتراوح بين 120 و145 دينارا.

4- سعر الخروف الأردني يصل إلى 105 دينارات.