إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في حادث انقلاب سيارة ملاكي بزراعي بني سويف

أصيب 3 أشخاص، منذ قليل، سحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بمدخل قرية صفط الخرسا التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بزراعي الفشن في بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمدخل قرية صفط الخرسا بمركز الفشن، وإصابة 3 أشخاص، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

سيارتين اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بزراعي بني سويف

وتبين أن المصابين في الحادث هم: عبد الباسط محمد عبد الباسط، 20 سنة، طالب مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، ومعاذ بكري عثمان 27 سنة، عامل، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات، وابنه آدم، مصاب سحجات بالجسم، وجميعهم يقيمون بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور احمد بغدادي وكيل المديرية.