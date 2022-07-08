وكيل صحة بني سويف يتفقد مصابي حادث الصحراوي الغربي

تفقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، يرافقه الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، مصابي حادث الطريق الصحراوي الغربي والذي وقع مساء الخميس، إثر انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» وأسفر عن إصابة 19 شخصًا جرى نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات

وتابع وكيل وزارة الصحة حالة المصابين للاطمئنان على كافة الإجراءات الطبية المقدمة لهم، والتي تراوحت ما بين كدمات وسحجات واشتباه كسور واشتباه ما بعد الإرتجاج.

صحة بني سويف: تحويل 3 من مصابي الحادث إلى المستشفى الجامعي

وأكد وكيل وزارة الصحة في بني سويف على استقرار حالة 16 مصاب في الحادث حيث تلقوا العلاج اللازم وجاري التصريح بخروجهم تباعًا لتحسن حالتهم واستقرارها، فيما جرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

إصابة 19 شخصا في حادث بـ«صحراوي» بني سويف الغربي

وشهدت محافظة بني سويف مساء الخميس، حادث مروري ناتج عن إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المحافظة والذي أسفر عن إصابة 19 شخص جرى نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

محافظ بني سويف يوجه بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بمتابعة حالة المصابين اولا بأول وتقديم كافة الإسعافات الأولية لهم.