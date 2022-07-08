39 سيارة إسعاف لتأمين صلاة عيد الأضحى في ساحات بني سويف

أعلن مرفق إسعاف بني سويف عن الدفع بعدد 39 سيارة إسعاف لتأمين صلاة عيد الأضحى المبارك، وتواجدها بأماكن ساحات المساجد الكبرى، ضمن خطة مسبقة استعدادا لعيد الأضحى المبارك بقرى ومراكز المحافظة.

تمركز لسيارات الإسعاف بساحات المساجد الكبرى خلال عيد الأضحى المبارك

وتضمنت خطة استعدادات مرفق إسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، عن مراجعة جاهزية السيارات وأماكن تمركزها وانتشارها على الطرق والمحاور وتزويدها بكافة المستلزمات من الأجهزة والمعدات وأجهزة اللاسكي وأسطوانات الأوكسحين، كذلك تواجدها بساحات المساجد الكبرى لتأمين صلاة العيد.

توزيع السيارات بالميادين العامة وأماكن التجمعات

وأشار مدير مرفق إسعاف بني سويف الدكتور أحمد صادق، إلى أنّ الخطة تتضمن الانتشار في الميادين العامة وأماكن التجمعات وكورنيش النيل، ضمن خطة المرفق للتدخل في حينه ونقل أي حالة إلى أقرب مستشفى.

تكثيف حملات المرور على المحلات وأسواق اللحوم

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الصحة عن خطة الطوارئ الوقائية للمديرية، والتي تضمنت التأكيد على تكثيف حملات المرور على المحلات والشوارد ومصانع إنتاج اللحوم وسحب عينات وإرسالها للمعامل المختصة، وعمل حملات مشتركة مع الطب البيطري والتموين ومباحث التموين، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة للمنشآت الغذائية خاصة فيما يتعلق بالشهادات الصحية والنظافة العامة والشخصية.

كان الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف قد عقد اجتماعات لمناقشة ومراجعة خطة المحافظة بينها مرفق الإسعاف لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتواجد لسيارات الإسعاف بأماكن التجمعات وكورنيش النيل وساحات الصلاة