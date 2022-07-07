إصابة 19 في انقلاب ميكروباص على صحراوي بني سويف الغربي

شهدت محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، إصابة 19 شخصاً، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي ببنى سويف، في اتجاه المنيا، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

انقلاب ميكروباص على صحراوي بني سويف الغربي

وتوجهت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزى، لتلقي العلاج اللازم لهم.

أسماء المصابين في انقلاب سيارة ميكروباص

واستقبلت طوارئ مستشفى الفشن المركزي المصابين وهم: كريم أحمد، 22 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاح، وصبري محمد، 22 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمد رمضان، 27 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وإبراهيم سالم، 16 سنه، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وعبدالله شريف، 26 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد محمد، 26 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد محمود، 18 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وعيد مصطفى، 24 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاح، ورضا مصطفى، 22 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

كما نقلت سيارات الإسعاف كلا من: ربيع السيد، 55 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد حماد، 38 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاح، وهشام محمود، 21 سنة، استباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد صبري، 46 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وأحمد علي، 33 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع، وعلي حسب النبي، 33 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاح، وأحمد سالم، 19 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد عبدالناصر مصطفى، 21 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاح، وكريم بركات إبراهيم، 40 سنة، مصاباً باشتباه نزيف داخلي، ونظير عبدالجواد نظير، 30 سنة، مصاباً اشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على الجهات المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات.