الاتحاد السوري يكرم «فهيم» في ختام بطولة الأسطورة للنخبة في كمال الأجسام

اسدل الستار مساء أمس عن بطولة الأسطورة للنخبة في كمال الاجسام والتي انطلقت في السادس من يوليو واستمرت لمدة يومين والتي نجحت نجاح ساحق في اول نسخه لها وأقيمت تحت رعاية الاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية السورية برئاسة فراس معلا بالتعاون مع الاتحاد السوري لبناء الاجسام واللياقة البدنية برئاسة منار هيكل وبحضور مميز لأكثر من 150 لاعبا من الأبطال السوريين والعرب من دول الجوار.

تكريم عادل فهيم

وقد حرصت إدارة البطولة على تكريم الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى والعربي والإفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الاجسام وإهداؤه درع البطولة، لعطائه المتميز سواء علي المستوي العربي والافريقي والدولي وباعتباره شخصية العام الرياضية الناجحة وأنه قد ساهم بدرجة كبيرة في انتشار اللعبة عربيا وبجانب إشرافه بنفسه على كافة البطولات التي أقيمت طوال الفترة الماضية واعتباره أسطورة القيادات العربية والعالمية في لعبة كمال الأجسام وتسلمها من منار هيكل رئيس الاتحاد السوري بحضور كوكبة من أعضاء الاتحاد الرياضي العام ورؤساء الاتحادات العربية المشاركة في البطولة.

فهيم: سوريا بلدي الثاني

ومن جانبه أعرب الدكتور عادل فهيم عن سعادته البالغة بهذا التكريم الخاص الذي اعتبره الأقرب إلى قلبي من بلدي الثانية سوريا وأهدى هذا التكريم إلى جميع أفراد منظومة الاتحاد المصري والعربي والدولي لكمال الاجسام والذين ساهموا معي في نجاح مهمتي الرياضية وأتوجه بالشكر الجزيل لرئيس الاتحاد السوري منار هيكل وكل مسئولي البطولة الدولية وأثمن دوره الكبير في الارتقاء باللعبة في سوريا وتخريج أبطال دوليين يمثلون بلادهم في البطولات العالمية المقبلة.

تجدر الإشارة أن مصر تستعد في نهاية يوليو الجاري لاستضافة البطولة العربية لكمال الأجسام 22 للرجال 18 للشباب والثانية للكلاسيك والفيزيك في محافظة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وقد تآكد حتى الآن مشاركة 13 منتخبا عربيا وهي فلسطين، والمغرب، والإمارات، والبحرين، وسوريا، والأردن، واليمن، وعمان، والسودان، والعراق، السعودية، الجزائر بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للبطولة، هذا وما زال هناك وقتا كبيرا على موعد انطلاق البطولة، ومن المتوقع مشاركة عدد أكبر من الدول العربية الشقيقة.