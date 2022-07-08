الرئيس السيسي يهنئ رئيس وزراء لبنان بعيد الأضحى

أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع نجيب ميقاتي، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، حيث أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للشعب اللبناني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

تمني لشعب وحكومة لبنان الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء

وأضاف «راضي» خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، أن رئيس الوزراء اللبناني أعرب عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً بالخير واليُمن والبركات.