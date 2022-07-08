منى فاروق تعلن حصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات: «فئة المبدعين»

أعلنت الممثلة منى فاروق، حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، وذلك بنشر فيديو عبر حسابها على «إنستجرام»، ظهرت فيه من دبي.

منى فاروق تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

وقالت منى فاروق: «أنا مبسوطة جدا ومش عارفة أعبر عن فرحتي بحصولي على الإقامة الذهبية من فئة المبدعين والموهوبين، ناس كتير جدا بتتمناها، وكل الشكر لمصر بلدي، أنا مصرية وفخورة بدولتي وببلدي».

مشاركات منى فاروق الفينة

وقدمت منى فاروق، عدة أعمال فنية، أولها «الخلبوص» مع محمد رجب وإيمان العاصي ومحمد سليمان ومريهان حسين عام 2015، وفي عام 2017 مسلسل «ظل الرئيس» مع ياسر جلال وهنا شيحة، ومسلسل «الأب الروحي» مع محمود حميدة ومي سليم ودياب وإيهاب فهمي، ومسلسل «رحيم» مع ياسر جلال، وبعدها غابت عن الساحة الفنية 4 سنوات.

وفي عام 2021، شاركت في مسلسل «أيام» مع حورية فرغلي وشيري عادل ولقاء سويدان ورياض الخولي وسلوى خطاب وحجاج عبدالعظيم وجمال عبدالناصر ومحمد الصاوي ومحمود حجازي وميدو عادل.

ومن المقرر أن يعرض الجزء الثاني من المسلسل بعد إجازة عيد الأضحى، والمسلسل يتناول المسلسل قصة «عبير» التي تعيش في بيت عمها رياض أبو الدهب وفي رعايته بعد أن أصبحت يتيمة، لكن زوجة رياض تحاول جاهدة إبعاد عبير عن بيت عمها طمعا في اﻻستيلاء على ثروته.