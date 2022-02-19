فاروق فلوكس عن فيلم «أصحاب ولا أعز»: منى زكي كان لازم تراجع نفسها

حالة كبيرة من الجدل أحدثتها الفنانة منى زكي مؤخرا بعد عرض فيلمها الجديد أصحاب ولا أعز، والتى قدمت فيه دورا جريئا فاجأ الجمهور وسبب لها حالة كبيرة من الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

فاروق فلوكس يكشف عن رأيه فى أصحاب ولا أعز

وفى حوارنا مع الفنان فاروق فلوكس في «الوطن» حرص على الكشف عن رأيه فى فيلم أصحاب ولا أعز، والدور الذي قدمته مني زكي فقال: «أنا مشوفتش الفيلم بس اتحكالى الموضوع والمشاهد اللى هيا قدمتها، وشايف إن منى زكي كان المفروض تفكر وتراجع نفسها قبل ما تقدم الدور ده».

وتابع فلوكس قائلا: «ممكن جدا تكون المشاهد اللى قدمتها فى صلب الموضوع ودا لا خلاف عليه طالما في السياق الدرامي، ولكن الزمن اختلف، والوقت اللى احنا فيه لازم كل فنان يفكر فى كل دور كويس قبل ما يقدمه».

وأكد فلوكس، على أنه يحب الفنانة منى زكى للغاية، وأنها من ضمن الفنانات المفضلات لديه، ويرى أنها ممثلة متميزة قدمت كثيرا من الأدوار بشكل بارع ولا خلاف عليها من قبل الجمهور.

تصريحات فاروق فلوكس

يذكر أن الفنان فاروق فلوكس، كان قد ظهر فى بث مباشر عبر جريدة «الوطن» وصرح الكثير من التصريحات المثيرة للجدل مؤخرا، كان من بينها رأيه في تصريحات المخرج هادي الباجورى بأنه يقبل أن يتم تقبيل زوجته فى الأعمال الفنية، وهجوم ابنه أحمد فلوكس عليه، وقال بأن: «الأعمال الفنية زمان كانت تحتوي على قبلات ولكن الزمن الآن تغير وكل شخص حر فى أفكاره».

وتابع فلوكس بأن حفلات أم كلثوم لم تحتو فى يوم من الأيام على امرأة محجبة، وكان الكثير يظهرون بمايوه دون أن يتم انتقادهم، ولكن الزمن غير الزمن.

يذكر أن فيلم أصحاب ولا أعز، يشارك فى بطولته إياد نصار ومنى زكي ونادين لبكي وجورج خباز وفؤاد يمين، وعدد آخر من الفنانين، وأثار الفيلم الكثير من الجدل بسبب تناول الفيلم للمثلية الجنسية، وكذلك تقديم منى زكي لمشاهد جريئة فى العمل.