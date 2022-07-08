مجلس أطباء الدقهلية يعلن رفضه الاعتداء على طبيب المنصورة: توفير أوجه الدعم كافة

أعلن مجلس نقابة أطباء الدقهلية برئاسة الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية عن رفضهم الاعتداء على طبيب المنصورة‏، وتوجه وفد من النقابة اليوم لزيارة الدكتور السيد عبد الخالق الدركي أستاذ أمراض القلب بطب بنها، في بيته الذي تم الاعتداء عليه فجر الأربعاء الماضي بأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة، من أسرة مريضة توفيت أثناء إجراء قسطرة في القلب وتم الاعتداء على طبيب المنصورة‏ مما أصابه بعدد 68 غرزة جراحية في جسده.

مجلس نقابة الأطباء يرفض الاعتداء على طبيب المنصورة

وبحسب بيان صحفي لنقابة أطباء الدقهلية فقد شارك في الزيارة كل من الدكتور عبد الناصر البحيري وكيل النقابة والدكتور حامد عزت والدكتور أحمد عصام والدكتورة نورا وجيه أعضاء مجلس نقابة الدقهلية إضافة إلى الدكتور أحمد علي والدكتور أحمد حسين عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء.

طبيب المنصورة يحكي تفاصيل الاعتداء عليه

واطمئن الوفد النقابي على الدكتور السيد الدركي واستمعوا إلى تفاصيل الاعتداء على طبيب المنصورة ‏منه والتي تلخصت في قيامه استجابة لاستغاثة زوج المريضة التي كانت تعاني من جلطة بالقلب وتحركه معه لمباشرة المريضة وإجراء تدخل علاجي سريع بالقسطرة، إلا أن المريضة توفاها الله إثر توقف عضلة القلب ونتيجة لاحتشاء القلب وفشلت كل محاولات الإنعاش القلبي الرئوي لها.

وأضاف الدكتور السيد عبد الخالق الدركي أنه فوجئ بأهلية المتوفية يقومون بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وإحداث إصابات به نتج عنها إجراء 68 غرزة جراحية له، إضافة إلى تحطيم محتويات المركز الطبي.

طبيب المنصورة: تنازلت عن المحضر تحت التهديد

وأكد أن تنازله عن البلاغ كان تحت تهديدات من أهلية المتوفية في ظل ظروف معنوية قاسية، كما أكد على تلقيه الدعم النقابي من مجلس نقابة أطباء الدقهلية فور علمهم بالواقعة، أنه سيطلب من خلال نقابة أطباء الدقهلية والنقابة العامة للأطباء فتح التحقيق في ملابسات القضية وعدم النظر لتنازله كونه كان تحت تهديد.

من جانبهم أكد نقيب أطباء الدقهلية وأعضاء مجلس نقابة الدقهلية توفير كافة أوجه الدعم للطبيب وأسرته وأن مجلس نقابة أطباء الدقهلية في انعقاد دائم لحين حصول الطبيب وأسرته على كافة حقوقهم.

وبعدها توجه أعضاء مجلس نقابة أطباء الدقهلية لمقابلة مأمور قسم ثان المنصورة محل الواقعة، واتفقوا معه على اتخاذ إجراءات تأمين الطبيب وأسرته، وقيام الفريق القانوني لنقابة الأطباء باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح التحقيق في قضية الاعتداء على طبيب المنصورة وإثبات تعرضه للتهديدات ليقوم بالتنازل.