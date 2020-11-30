جامعة المنصورة تعفي نجل طبيب توفى بكورونا من المصروفات الدراسية

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، عن موافقة مجلس الجامعة على إعفاء طالب بالبرامج النوعية بكلية الهندسة من المصروفات الدراسية، نظرا لكونه من أبناء شهداء الأطباء الذين توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدا تحمل الجامعة لقيمة المصروفات الدراسية الخاصة به.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، في جلسته رقم (570) بقاعة الدكتور أبو النجا بكلية الطب، برئاسة رئيس الجامعة.

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط، إنه خلال انعقاد الجلسة، تمت الموافقة على تسكين طالبة مقيدة بالدبلوم الخاص بشعبة التربية الخاصة بكلية التربية للإقامة بالمدينة الجامعية بمدينة جيهان للطالبات كونها من ذوي الهمم.

ووافق المجلس على تخصيص عدد 5 منح دراسية بمرحلة الدراسات العليا للطلاب الصوماليين الدارسين بالجامعة، منها 4 منح دراسية بكلية الطب، وواحدة بكلية التمريض.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على معاملة مواطنة عراقية الجنسية، وآخر يمني، معاملة المصريين في إجراء عملية زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي بالجامعة.

ووافق المجلس على سياسة الجامعة في التعامل مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم (الأب، الأم، الزوجة، والأبناء) في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها جامعة المنصورة، وحرصا على سلامة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.

وخلال اجتماع مجلس الجامعة، تم تكريم الدكتورة نسرين صلاح عمر، عميد كلية الطب السابق، نظرا لفوزها بعضوية مجلس النواب عن دائرة مدينة المنصورة، ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر" عن محافظة الدقهلية، خلال الجولة الأولى التي جرت يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري.

كما أشاد المجلس بوجود 15 من علماء جامعة المنصورة في قائمة جامعة ستانفورد الخاصة بأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم.