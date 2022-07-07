تفاصيل اعتداء أهالي سيدة على طبيب بعد وفاتها أثناء إجراء جراحة بالمنصورة.. 68 غرزة

قال ماجد الحنبلي، محامي طبيب قلب في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والذي تعرض لاعتداء وهجوم من قبل أسرة سيدة توفيت أثناء عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة، إنه تم توجيه للمتهمين تهمة الشروع في قتل الطبيب.

وأضاف المحامي ماجد الحنبلي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الاتهامات لأسرة السيدة تضمنت الشروع في قتل الطبيب، وإحداث ما به من إصابات 68 غرزة، وإصابات متفرقه بالجسم، بعد الهجوم عليه داخل العناية المركزة وتكسير جهاز قسطرة القلب، وجهاز الصدمات وباقي محتويات المستشفى.

بلاغ من مستشفى خاصة بمدينة المنصورة

وكان طبيب قلب بمحافظة الدقهلية، قد أصيب أمس، أثناء عمله بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة المنصورة، بجروح غائرة استلزمت التدخل الجراحي مما نتج عنها إجراء خياطة بعدد 68 غرزة جراحية، وذلك على يد شاب وخاله وعدد من الأهالي، بعد وفاة والدة أحد المتهمين أثناء عمل قسطرة قلبية لها.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات الخاصة بمدينة المنصورة، بقيام عدد من المتهمين بالتعدي على طبيب وإصابته بجروح قطعية بمناطق مختلفة بجسمه.

وفاة مريضة داخل غرفة العمليات

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء إجراء الطبيب عملية قسطرة قلبية لسيدة تدعى «عايدة ط. م.»، توفيت داخل غرفة العمليات، وعقب إبلاغ الطبيب لأسرة المتوفاة، قاموا بالاعتداء عليه بسلاح أبيض «مطواة» كان بحوزتهم، مما تسبب في إصابته بجروح قطعية ونقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة وإجراء جراحة وخياطة 68 غرزة.

جرى تحرير المحضر رقم 8279 لسنة 2022 جنح قسم ثان المنصورة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.