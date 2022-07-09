«حزلقوم» يهنئ جمهوره بعيد الأضحى: «يا صلاة العيد»

حرص الفنان أحمد مكي، عبر حسابه، على تهنئة جمهوره بعيد الأضحى بطريقة كوميدية، عبر حسابه على تطبيق تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

مكي ينشر صورة لـ«حزلقوم»

وشارك أحمد مكي صورة لشخصية «حزلقرم» التي جسدها في مسلسل الكبير أوي بجوارها عبارته الشهيرة «يا صلاة العيد»، وعلق مكي على الصورة قائلا: «كل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد عليكم جميعا إن شاء الله».

مسلسل الكبير أوي

وشارك الفنان أحمد مكي، خلال السباق الرمضاني السابق 2022 بالجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، والذي حقق نجاح كبير خلال موسم رمضان الماضي وشاركة في المسلسل عدد من نجوم الفن وهم: «رحمة أحمد، محمد سلام، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، حسين حجاج، وهو من إخراج أحمد الجندي».

وفي نهاية حلقات المسلسل في السباق الرمضاني الماضي، أعلن صناع العمل في نهاية الحلقة الأخيرة من المسلسل عن استعدادهم للجزء السابع من المسلسل خلال الفترة الحالية لعرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2023.