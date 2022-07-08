مي كساب: أحمد مكي أفكاره خارج الصندوق.. وشارك في «تامر وشوقية» بالصدفة

استرجعت الفنانة مي كساب ذكرياتها في «تامر وشوقية»، قائلة إن سر نجاح المسلسل يرجع لشدة التفاهم بينها وبين أحمد الفيشاوي، متابعة: «من تحدث معي للمشاركة في المسلسل أحمد مكي وأحمد الفيشاوي، وكان من المفترض أن يقوم مكي بإخراج المسلسل وليس التمثيل فيه، فهو شارك فيه كممثل بالصدفة بناء على طلب شريف عرفة».

أحمد مكي شارك في «تامر وشوقية» بالصدفة

وأشادت مي كساب، خلال لقاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، وتقدمه الإذاعية فاطمة مصطفى، بمسلسل الكبير أوي الذي جرى عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، قائلة إن أحمد مكي أفكاره خارج الصندوق ولا تنتهي.

وتابعت: «أعرف قيمة موهبة أحمد مكي من زمان، ولا أحتاج لأشاهد مسلسل الكبير أوي لأقدر موهبته، وهو الأكثر إبداعا في هذا الجيل، وهو نجم كبير موهبة كبيرة وكنا مفتقدينه».

وكشفت آخر تطورات الجزء الرابع من مسلسل «اللعبة»، قائلة إن المسلسل في مرحلة الكتابة ولا تعرف حتى الآن تفاصيل أخرى عنه، متابعة: «فيه إشاعة قالوا إن هياخدونا أوروبا نصور هناك».

تفاصيل الجزء الرابع من مسلسل اللعبة

ولفتت إلى أن السر في طرح أجزاء لمسلسل اللعبة هو كتابة أدوار الشخصيات بشكل جيد «الناس متعلقة بالشخصيات، ولما بروح مدرسة بنتي أصحابها بيقولولي يا شيمو وبيسألوني فيه اللعبة 4؟ قولتلهم آة في شهر 10 ففرحوا أوي».

وأوضحت أنهم شعروا بالصدمة لمدى نجاح الجزء الثاني من مسلسل اللعبة، «الجزء ده نجح بشكل ساحق لدرجة إننا اتخضينا، وكنا مرعوبين وإحنا بنصور الجزء الثالث، وفي الآخر اتضح لنا أن الجمهور متعلق بينا».