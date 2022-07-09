مراكز علاج الإدمان تنحر الأضاحي بمشاركة النزلاء في أول أيام العيد

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والذين يتم حجزهم كحماية لهم في الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، وكذلك المرضى الذين يتلقون العلاج داخل المراكز ويتوافق خروجهم مع إجازة العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم من مجرد التفكير في العودة للإدمان.

مشاركة المتعافين في ذبح الخراف

وحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على توفير الأضاحي ومشاركة المتعافين في ذبح الخراف داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق، وذلك في إطار الحرص على خلق جو أسري داخل المراكز العلاجية خلال أيام العيد بجانب تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الترفيهية للمتعافين، ولعب كرة القدم والبلياردو وغيرها من الأنشطة الأخرى، كما حرص البعض على ابتكار وتصميم مجسم الكعبة الشريفة داخل ورش التدريب ضمن أعمالهم بمراكز العزيمة، وتم تخصيص ساحات داخل مراكز العزيمة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بقيادة أئمة من الأوقاف.

ويواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023 طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقي الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانًا وفي سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وخدمات الخط الساخن متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع دون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي باستمرار تنفيذ الأنشطة للمتعافين داخل مراكز العزيمة ضمن برامج التأهيل حيث يتم تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية.

تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الترفيهية للمتعافين

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الترفيهية للمتعافين لخلق جو أسري، لافتا إلى أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال أيام العيد، خاصة أن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين.