التضامن: تأجيل خروج متعافي الإدمان لحين انتهاء أيام عيد الأضحى لحمايتهم

يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذي يتبع وزارة التضامن الاجتماعي على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق.

تصميم مجسمات على شكل خراف

وزينت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجسمات للكعبة الشريفة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة، كما تم تصميم مجسمات على شكل خراف، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافين داخل هذه المراكز، حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية رافعين شعار «العيد أحلى فى مراكز العزيمة ..سنة جديدة تعافي.. أنت أقوى من المخدرات»

توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023» خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقي الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية‪.‬

خدمات الخط الساخن «16023» متاحة على مدار 24 ساعة

وأضافت التضامن فى بيان اليوم، أن خدمات الخط الساخن «16023» لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبي وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة‪.‬

تواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة

من جانبه أشار الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى تواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن، وتسجيل بيانات الراغبين في تلقى العلاج، لافتا إلى أن الخدمات العلاجية التي يقدمها الصندوق تتم من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن، والتي يصل عددها إلى 28 مستشفى ومركز علاجي متخصص فى علاج الإدمان بـ17 محافظة حتى الآن‪ .‬

تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية

وأضاف «عثمان» أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد ، خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان‪.