محافظ الجيزة يقدم هدايا و«عيديات» للأيتام والمسنين بمناسبة عيد الأضحى

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، زيارة إلى دور رعاية الأيتام، والمسنين، والمستشفيات، في حي الدقي، عقب أداء صلاة عيد الأضحى، وذلك لتقديم التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد في لفته إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في أول يوم لعيد الأضحى المبارك.

تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية

واستهل محافظ الجيزة زياراته بمستشفى إمبابة العام، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، وتهنئتهم بعيد الأضحي المبارك وقدم لهم العيدية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام وبأحسن حال، مؤكدًا على ضرورة استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، متمنيًا أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

المحافظ يشيد بجهود عناصر المنظومة الصحية

ثمن محافظ الجيزة الجهود المخلصة والتفاني فى أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية، مؤكدا أنهم ضربوا أروع الأمثلة فى حب الوطن، بإخلاصهم فى أداء واجبهم المهنى والإنساني فى معركتنا ضد فيروس كورونا.

المحافظ يتفقد دار الفسطاط

واستكمل راشد زياراته بتفقد دار الفسطاط التابعة للجمعية الخيرية لرعاية الطفوله بالعمرانية مقدماً لهم العيدية واستمع لمشاكلهم ومطالبهم، مؤكدًا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا فى توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ منه، فيما عبر الأطفال عن سعادتهم بتلك الزيارة التي أدخلت الفرحة عليهم متمنيين تكرارها دائما.

الجلوس مع الأطفال

حرص المحافظ على الجلوس مع الأطفال واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، كما اطمأن من المسؤولين بالدار على توافر جميع الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال، موجهًا بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم .

التوجيه بتلبية مطالب النزلاء

وتفقد المحافظ نزلاء دار مسنين أنوار الحرم الشريف بمنطقة كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور وقدم العيدية لهم ووجه القائمين على الدار بتلبية أي متطلبات لهم مؤكداً علي ضرورة ان يتم التواصل الدوري والتنسيق مع المحافظة في حال وجود اي معوقات تواجه النزلاء أو القائمين علي الدار لسرعة حلها .

واستجاب محافظ الجيزة لطلب إحدى النزيلات الخاص بمعاناتها من مشكلات بالعين موجها بالتنسيق مع معهد بحوث الرمد وتحويلها لتلقي العناية الصحية اللازمه حتي تمام شفاءها.

وقال راشد، إنه يحرص على التواجد معهم فى هذا اليوم تقديرا لهم، مؤكدًا على أنهم قاموا بتأدية رسالتهم على الوجه الأكمل تجاه أبنائهم والمجتمع .