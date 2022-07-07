محافظ الجيزة يسلم منحا مالية لـ21 فتاة من المقبلات على الزواج

سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، 21 فتاة من المقبلات على الزواج، منحا مالية مقدمة من مؤسسة صناع الخير، في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

محافظ الجيزة يهنئ الفتيات المقبلات على الزواج

وهنأ محافظ الجيزة خلال كلمته، الفتيات المقبلات على الزواج، موجها بعض الرسائل لهن ليكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الأخلاقية الحميدة بهم، وذلك خلال فعالية تسليم الشيكات بحضور هند عبد الحليم، وهاني عبد الفتاحـ المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير.

كما وجه المحافظ رسالة إلى المجتمع، وخص بالذكر الأهالي والأسر، بضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفة وعدم المبالغة في التأثيث وشراء الأجهزة، مشيراً أن محافظة الجيزة قد تبنت مبادرة مجتمعية في ذلك الإطار لرفع وعي الأسر المصرية تجاه بعض الظواهر السلبية، وعدم المغالاة في تكاليف الزواج والقضاء على الموروثات المجتمعية، داعيا الجميع بضرورة نشر تلك القيم الصحيحة التي ستعم بالنفع على مجتمعنا وتساهم في تيسير الزواج على أبناءنا.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لجمعية صناع الخير والتحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي، للتعاون مع المحافظة في الأنشطة المجتمعية، خاصة في ظل الأزمة التي خلفتها فيروس كورونا والأزمات العالمية الحالية، وهو ما يؤكد على قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصري.

المشاركة في الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين

كما دعا منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع سياسة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

من جانبه أكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، فى كلمته خلال الاحتفالية، على امتنان مؤسسة صناع الخير للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لدعمه جهود المؤسسة في خدمة شرائح غير القادرين في أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة فرحة اليوم من ديوان عام المحافظة بإهداء المجموعة الثالثة من فتيات مقبلات على الزواج من مراكز المحافظة المختلفة مبلغ مالي قدره 15 ألف لكل عروس، بقيمة إجمالية 315 ألف جنيه، يأتى استكمالا لما تقدمه صناع الخير من منظومة الخدمات الرئيسية التي تستهدف دعم الشرائح الأكثر احتياجا في كافة المجالات، ومنها إتمام زواج غير القادرات.