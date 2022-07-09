رزان مغربي لـ«الوطن»: تعافيت من كورونا وأقضي إجازة العيد في الساحل

أكدت الفنانة رزان مغربي، تعافيها من فيروس كورونا الذي عانت منه لفترة طويلة، لافتة إلى أنها ستقضي إجازة عيد الأضحي بالساحل الشمالي للاستجمام.

وقالت رزان لـ «الوطن»: «الحمد لله تعافيت من فيروس كورونا كانت أيام صعبة جدًا، الحمد لله مرت على خير، وانتهزت فرصة لإجازة العيد وسافرت للساحل الشمالي وسأعود بعدها لاستئناف نشاطي الفني».

تصوير فيديو كليب

وأضافت «رزان»: «سأعود بعد الإجازة لتصوير دوري في مسلسل رزو وليلي، مع نيللي كريم ويسرا، وبعدها سأطير إلى بلدي لبنان لتصوير فيديو كليب سيكون مفاجأة إن شاء الله لجمهوري».

وتابعت رزان: «بعد الانتهاء من تصوير الكليب سوف أبدأ تصوير دوري في مسلسل الضاحك الباكي، وأجسد فيه دور بديعه مصابني وجهزت له وبحث ودرست الشخصية جيدا بكل تفاصيلها».

رزان مغربي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وكانت الفنانة رزان مغربي، أعلنت في يونيو الماضي إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر خاصية «الأستوري» على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بعد أن شاركت في تقديم حفل راغب علامة الأخير بمصر.

آخر أعمال رزان مغربي

وكان اخر أعمل الفنانه رزان مغربي فيلم «صابر وراضي»، والذي شاركت بطولته مع الفنان أحمد آدم، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، حول رجل أعمال قعيد عن الحركة يُدعى راضي، يقرر توظيف أحد الأشخاص لرعايته فيتقدم للوظيفة صابر، فتقع لهما العديد من المفارقات الكوميدية.