رزان مغربي تكشف تطورات حالتها الصحية: «تعبانة جدا نفسيا وصحيا»

كشفت الفنانة رزان مغربي تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، منذ أسبوع.

وقالت رزان مغربي، لـ«الوطن»: «تعبانة أوي.. إصابتي بدأت منذ أسبوع، لكني ما زالت أشعر بتعب شديد، الموضوع مؤلم صحيا ونفسيا، صحيا بسبب الأدوية القوية والتحاليل وعينات الدم،ـ أما نفسيا فبعيدة عن عائلتي بمفردي في العزل، نفسي أحضن ابني رام، الوحدة وحشة جدًا في عز المرض».

وأضافت رزان: «غدا إن شاء الله سأجري أشعة على الرئة، وأطلب الدعاء من جمهوري الحبيب أن تمر هذه الأيام الصعبة سريعا».

إصابة رزان مغربي بفيروس كورونا

كانت رزان مغربي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر خاصية «الاستوري» على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مؤكدة خضوعها للعزل المنزلي بعد قيام الطبيب المعالج بإجراء تحاليل كورونا لها ولعائلتها، وجاءت نتيجة المسحة «إيجابي».

آخر أعمال رزان مغربي

وكان آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها رزان مغربي فيلم «صابر وراضي»، وشاركها البطولة الفنان أحمد آدم، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، حول رجل أعمال قعيد عن الحركة يُدعى راضي، يقرر توظيف أحد الأشخاص لرعايته فيتقدم للوظيفة صابر، فتقع لهما العديد من المفارقات الكوميدية، وتجسد رزان خلال الفيلم دور شخصية «جاسمين» سكرتيرة الفنان محسن محيي الدين وهو رجل أعمال مصاب بشلل ويعمل لديه سائق خاص والذي يقوم بدوره أحمد آدم والذي ينتمي لطبقة فقيرة.

فيلم «صابر وراضى»، من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد، وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.