رزان مغربي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا: «أنا بتحسن»

كشفت الفنانة اللبنانية، رزان مغربي، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، قائلة لـ«الوطن»: «أنا بتحسن، وبخضع للعلاج المنزلي، ولا أعلم متى ستكون مسحة كورونا القادمة الخاصة بي».

الحالة الصحية للفنانة رزان مغربي

وفي وقت سابق، أعلنت رزان مغربي عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر خاصية «الاستوري» على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مؤكدة على خضوعها للعزل المنزلي بعد قيام الطبيب المعالج بإجراء تحاليل كورونا لها ولعائلتها، وجاءت نتيجة المسحة «إيجابي».

«صابر وراضي».. آخر أعمال رزان مغربي

وشاركت رزان مغربي، في فيلم «صابر وراضي» من تأليف محمد نبوي، وإخراج أكرم فريد، مع الفنان أحمد آدم، ومحسن محيي الدين وسلوى عثمان، يسرا المسعودي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، حول رجل أعمال قعيد عن الحركة يُدعى راضي، يقرر توظيف أحد الأشخاص لرعايته فيتقدم للوظيفة صابر، فتقع لهما العديد من المفارقات الكوميدية.

أعمال شاركت بها الفنانة رزان مغربي

كما قدمت المغربي، عدد من الأعمال الفنية منها: فيلم «حرب أطاليا» مع النجم أحمد السقا، النجمة نيلي كريم، مجدي كامل، خالد صالح، خالد أبو النجا، وغيرهم من نجوم الفن، وشاركت في بطولة فيلم «حسن طيارة» مع النجم خالد النبوي، وفيلم «الفرعون الأخير».

كما شاركت في بطولة مسلسل «العميل 1001»، الذي يحكي عن قصة جاسوسية حقيقة، والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، نور، ريهام عبدالغفور، ومجموعة كبيرة من كبار النجوم، وقدمت العديد من البرامج التليفزيونية، وكان آخرهم «اللعيب»، و«اغلب السقا».