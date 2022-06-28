رزان مغربي تكشف تطورات حالتها الصحية: «أعراض كورونا بتقل»

كشفت الفنانة رزان مغربي، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: «أنا بتعافى والأعراض بتقل».

وأكدت رزان مغربي، لـ«الوطن»: أنها تمر بفتره صعبة، وأنها اشتاقت كثيرا لابنها «رام»، وتتمنى التعافي من أجل رؤيته، كما طلبت من جمهورها الدعاء لها.

آخر ظهور للفنانة رزان مغربي بعد إصابتها بكورونا

ونشرت الفنانة رزان مغربي، صورة سيلفي جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صباح اليوم، وعلقت قائلة: «صباح الخير.. أشعر إني بخير».

إصابة رزان مغربي بفيروس كورونا

يذكر أن رزان مغربي، أعلنت خلال الأيام الماضية، إصابتها بفيروس كورونا المستجد من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ونشرت صورة لبروتوكول العلاج الخاص بها، وعلقت قائلة: «إيجابي كورونا».

آخر أعمال الفنانة رزان مغربي

وشاركت «مغربي»، في بطولة فيلم «صابر وراضي» بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، وجسدت دورا جديدا وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أنه يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل، حيث تقوم بدور سكرتيرة رجل أعمال.

أحداث فيلم «صابر وراضي»

فيلم «صابر وراضي»، من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد، وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيي الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل أعمال ومواطن بسيط، يقعان في العددي من المواقف خلال أحداث العمل، ويحاولان تجاوزها معا.