أمين الفتوى ينصح المواطنين: ابتعدوا عن النكد في الأعياد

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ أيام العيد يشرع فيها الفرح، إذ ينبغي للإنسان أن يبتعد عن النكد ويكون فرحًا ومسرورًا ويدخل البهجة على نفسه والآخرين.

أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ورامي محمد، أنّ أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، حيث قدم الأكل والشرب في سياق حديثه، موضحًا أن يوم النحر على رأسه يأتي صلاة العيد ثم التقرب إلى الله بالذبح.

الإنسان ينبغي له أن يلتقي أحبابه ومعارفه

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن صلاة العيد سنة مؤكدة، ولابد للإنسان أن يذهب في أحسن حالاته ويشرع له أن يغتسل ويتنظف ويتبخر ويضع عطرا ويلبس أحسن ثيابه، ويشرع له مخالفة الطريق أي الذهاب والعودة، موضحًا أن الإنسان ينبغي له ان يلتقي أحبابه ومعارفه وجيرانه هاشا باشا مهنئا إياهم على هذه الأيام المباركة، التي هي أيام استثنائية.

مضاعفة الحسنات في الأشهر الحرم

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأشهر الحرم أيامها خاصة تضاعف فيها الحسنات، أما أيام عيد الأضحى المبارك فهي أخص، لافتًا إلى أن التكبير يبدأ المغرب من ليلة العيد وتظل مستمرة حتى مغرب رابع أيام العيد.