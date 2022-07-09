«الإفتاء»: صلاة الرجال بجوار النساء تعدي صريح على قواعد الشرع

على الرغم من تحذيرات دار الافتاء والأزهر من عدم جواز مجاورة الرجال للنساء خلال أداء صلاة العيد، خلال بيان صادر عنها أمس، أوضحت بعض المشاهد، تجاور بينهم أثناء أداء الصلاة في أماكن متفرقة، في تعدٍ صريح على قواعد الشرع، فضلا عن قوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.

صلاة الرجال بجوار النساء

أدى المسلمون صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم، في عدد من الساحات والميادين، وجرى رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بعدم مراعاة وجود حواجز بين النساء والرجال، إذ رصدت العديد من الصور تظهر فيها الرجال بجوار السيدات، خلال أداة صلاة العيد، في تحدٍ واضح، لما حذر منه الأزهر الشريف ودار الإفتاء.

وكان الأزهر الشريف، حذر من صلاة الرجال إلى جوار النساء في صلاة العيد، وقال الأزهر في بيانه: «حِرْص الرجال والنساء والأطفال على الخروج لصلاة العيد أمر محمود؛ لما فيه من اجتماعٍ على الخير، وإظهارٍ للفرح بإتمام عبادة الله عز وجل، لكن إذا أقيمت صلاة العيد، فينبغي الفصل بين الرجال والنساء، فيصلي الرجال في الصفوف الأولى ثم الصبيان ثم النساء، فلا تقف المرأة عن يمين الرجل ولا عن شماله في الصلاة، اتباعًا لسنة سيدنا رسول الله ﷺ؛ فعن أَبي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قال: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا صَلَاةُ -قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَالَ: صَلَاةُ أُمَّتِي-». [أخرجه أبو داود].

وأكد أن من محاسن الشريعة الإسلامية تصون المجتمع، وتسد أبواب الفتنة، وتقمع داعي الهوى، وتحافظ على الرجال والنساء معًا، وتمنع كُلَّ ما من شأنه أن يخدِش الحياء أو يتنافى مع الذوقِ العام، كما أن في هذا التنظيم والترتيب تعظيمًا لجناب العبادة، واحترامًا للوقوف بين يدي الله تعالى.

صلاة الرجال بجوار النساء

على الجانب الآخر، حذرت دار الافتاء أيضا في منشور رسمي لها أمس، من أداء صلاة الرجال والنساء لصلاة العيد دون حاجز أو فاصل، قائلة: إن «صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد من دون فاصل أو حاجز تعد صريح على قواعد الشرع، وعلى قوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة، لذا لا تجوز».