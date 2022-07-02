لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: نعيش نفحة ربانية بأيام ذي الحجة

قال الدكتور محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إننا نعيش نفحة ربانية في هذه الأيام المباركة، حيث أقسم الله بها في أول آية من سورة الفجر، مشددًا على أنه ما من أيام أفضل عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، وفقا لحديث نبوي شريف.

أيام موسم الحج علمنا الله أنها فرصة للتزكية

وأضاف أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «يكفينا أنها أيام موسم الحج والتوجه إلى الله تعالى والمناسك، وبالتالي فقد علمنا الله أنها فرصة للتزكية، والإنسان يجب أن يظهر فيها أخلاقه الحقيقية، أي الأخلاق التي فطر الله الناس عليها».

هذه الأيام ليست إثبات حالة لكنها يجب أن تكون بداية حقيقية

وتابع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «هذا موسم تزكية، أي الأخلاق والإنسانية، فالإسلام يزيد الإنسانية ولا ينقصها، وبالتالي فإن هذه الأيام ليست إثبات حالة لكنها يجب أن تكون بداية حقيقية، لا نريد أن نكون رمضانيين، ولكن ربانيين، أي نأخذ من هذا الموسم المبارك زادا لنا في سائر الأزمنة».

وأشار أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أنّ من يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا، ولكن النهي النبوي على سبيل الكراهة وليس التحريم، أي من يفعله لا يأثم، فالنبي أراد أن يتشبه هنا في فرائض الحج، حتى نعيش جو الحج ونتقرب إلى الله عز وجل.