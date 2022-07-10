أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 10-7-2022 مقابل الجنيه المصري

بالرغم من إجازات البنوك العاملة في مصر بسبب عيد الأضحى، إلا أن أسعار العملات تظل من أكثر الأشياء التي يهتم بها المواطنون والمتابعون بشكل يومي، حتى يتمكنوا من حساب قيمة الأموال التي يمتلكونها مقابل الجنيه المصري.

وحرصا من بوابة «الوطن»، على تقديم كافة الخدمات لقرائها نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار العملات في البنوك العاملة بمصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأحد الموافق 10 يوليو من عام 2022، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

بلغ اليوم سعر الدولار ببنك قناة السويس نحو 18.91 جنيه لعمليات البيع، و18.83 جنيه للشراء، كما سجّل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، ووصلت العملة الأمريكية بالبنك المركزي لنحو 18.83جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدولار اليوم ببنك مصر نحو 18.89 جنيه لعمليات البيع، و18.83 جنيه في عملية الشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بينما سجّل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم الأحد الموافق 10 يوليو، 19.25 جنيه للشراء و19.43 جنيه للعمليات البيع، أما البنك الأهلي المصري فبلغ به سعر الدولار نحو 19.24 جنيه للشراء و19.41 جنيه للعمليات البيع، ووصل في بنك قناة السويس اليوم لنحو 19.42 جنيه للبيع و19.28 للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

فيما سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم بالبنك المركزي 22.56 جنيه للشراء و22.66 جنيه للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني ببنك قناة السويس لنحو 22.43 جنيه للشراء و22.63 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 22.43 جنيه للشراء مقابل 22.64 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما بلغ سعر الريال السعودي اليوم، في البنك الأهلي المصري 5.03 جنيه للبيع و5.01 جنيه للشراء، وداخل مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار نحو 5.02 جنيه للشراء 5.03 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، كما وصل سعره في البنك المركزي نحو 5.03 جنيه للبيع و5.01 جنيه للشراء.