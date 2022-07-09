البترول تطمئن المواطنين: لو رصيدك خلص مش هنقطع عنك خدمة الغاز في العيد

أوضحت شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول المصري والعاملة في مجال تسويق الغاز الطبيعي والفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع، إن فروع الشركة تستقبل عملاء عداد الغاز مسبق الدفع وتقديم خدمة شحن الكارت في الفترة من الجمعة 8 يوليو وحتى يوم السبت 16 يوليو، وذلك عدا يوم الجمعة 15 يوليو.

وأضافت الشركة عبر موقعها على صفحات التواصل الاجتماعي والموقع الإخباري الخاص بها أن ذلك يأتي في إطار حرص إدارة الشركة على تيسير الخدمات المُقدَّمة لعملائها.

وقالت الشركة إنه إذا نفد رصيد الكارت الخاص بالغاز الطبيعي خلال فترة العيد لن يتم فصل الغاز الطبيعي حال نفاد الرصيد طوال فترة إجازة عيد الأضحى.

وأكدت الشركة أنه سيتم فتح منافذ «بتروتريد» الداخلية والخارجية للشحن طوال إجازة العيد، كما سيتم فتح بعض المنافذ خلال هذه الفترة في الأماكن التالية :

• فروع القاهرة الكبرى

يستطيع العُملاء الشحن من خلال فروع الشركة المنتشرة في كل مناطق القاهرة الكبرى طيلة الفترة السابق ذكرها من الساعة الـ 12 ظهراً وحتى الساعة الـ 3 عصراً، بالإضافة إلى نقاط الشحن الخارجية التي ستعمل من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الساعة الـ 12 ظهراً في الأماكن التالية :

نقاط الشحن الخارجية العاملة من 10 صباحا وحتى 12 ظهرا

القاهرة الكبرى

• باص بتروسبورت : أمام بوابة (1) نادي بتروسبورت.

• أطفيح : مقر شركة صيانكو.

• البدرشين : نادي البدرشين الرياضي – الجيزة

القليوبية

• الدير : الوحدة المحلية قرية الدير.

• كفر شبين : مزلقان السكة الحديد – سلم القطار – محطة المياه (منزل الأستاذ وحيد عيد).

• شبين القناطر: النادي الرياضي شارع مستشفى الحميات.

• الأحرار : شبين القناطر.

• البقاشين : الوحدة المحلية – البقاشين.

• جمجرة : مركز بنها – الوحدة المحلية بجمجرة الجديدة.

• أسنيت : مركز كفر شكر.

• مجول : مركز بنها – قرية مجول (جمعية التنمية المحلية).

• عزبة المتيني : مسجد عبادات الرحمن – عزبة المتيني

فروع الدلتا

يستطيع العملاء الشحن من خلال فروع الشركة بمحافظات الدلتا و نقاط الشحن الخارجية المنتشرة بمدن و قرى محافظات الدلتا من الساعة الـ 12 ظهراً و حتى الساعة الـ 3 عصراً.

فروع الصعيد

يستطيع عملاء عداد الغاز مُسبق الدفع الشحن من خلال فروع الشركة بمحافظات صعيد مصر و نقاط الشحن الخارجية المنتشرة في قرى و نجوع صعيد مصر من الساعة الـ 12 ظهراً وحتى الساعة الـ 3 عصراً.

هذا بالإضافة إلى إمكانية الشحن من خلال تطبيق بتروشحن للهواتف الأندرويد المتوفر بها خاصية الـ NFC على مدار الـ 24 ساعة.