وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي لـ 80 منطقة جديدة بخلاف قرى حياة كريمة

انتهت وزارة البترول من توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية، خلال عام 2021/2022، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي، في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة لخفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة وخاصة في دعم أسطوانات البوتاجاز ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم في الحصول على خدمة حضارية ومصدر طاقة آمن ومستدام ونظيف.

توصيل الغاز الطبيعي إلى 13.5 مليون وحدة سكنية

وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 13.5 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو 2022 ما يحقق وفراً في أسطوانات البوتاجاز يبلغ 243 مليون أسطوانة سنوياً وما يقابل هذا العدد من دعم، لافتاً إلى أن أهم عوامل نجاح تحقيق الخطة بداية من العام المالي 2018/2019 هو استمرار مبادرة وزارة البترول في تقسيط مساهمة العملاء لتكلفة التوصيل حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات بدون مقدم وفوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

ووفقًا لبيان صحفي، شهد عام 2021/2022 توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 80 منطقة جديدة لأول مرة خارج نطاق قرى مبادرة حياة كريمة بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة وهو إنجاز تم تحقيقه لأول مرة منذ بدء نشاط توصيل الغاز الطبيعي عام 1980، كما تم خلال العام توصيل الغاز إلى 3240 مخبزًا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة.

تركيب 1.3 مليون عداد مسبق الدفع

وضمن برنامج التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، تم تركيب 1.3 مليون عداد مسبق الدفع منذ بدء استخدام تلك العدادات وحتى نهاية العام نهاية يونيو الماضي، والتعاقد مع شركات الشحن الإلكتروني لتسهيل أعمال إعادة الشحن على العملاء.

وفيما يخص مبادرة حياة كريمة، أوضح «الملا»، أنه جاري العمل بـ 420 قرية من قرى المبادرة بينها 118 قرية تم توصيل الغاز الطبيعي لها و183 قرية جاري تنفيذ الشبكات الأرضية بها و119 قرية جاري تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها.