مصادر مصرفية تكشف موعد توفر الـ 10 جنيهات الجديدة في الـ ATM

أعلنت مصادر مصرفية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، البدء في صرف العشرة جنيهات الجديدة من خلال ماكينات الصراف الآلي atm بالقاهرة والجيزة وهي ماكينات مخصصه لصرف الفئات الصغيرة من العملة المحلية.

ماكينات الصراف الآلي

وأوضحت المصادر أن البنوك ستبدأ تغذية الماكينات المخصصة لصرف الفئات الصغيرة بالعملة البلاستيكية خلال الأسابيع المقبلة، وأكد المصدر أن العملة البلاستيكية الجديدة فئة 10 جنيهات سيتم صرفها من الماكينات في مختلف المحافظات خلال الأسابيع المقبلة.

بدء صرف العملات البلاستيكية

وأكدت المصادر أن عمليات تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية مستمرة لأكثر من 20 ألف ماكينة وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال إجازات عيد الأضحى المبارك.

وزارة المالية تطرح 40 مليون جنيه من الفكة

يذكر أن وزارة المالية أعلنت عن طرح 40 مليون جنيه من الفكة خلال شهر يوليو الجاري 2022 وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تزامنا مع صرف رواتب الموظفين لشهر يوليو 2022 في القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى صرف المعاشات.

إجازات عيد الأضحى المبارك للبنوك

يشار إلى أن البنك المركزي المصري أعلن في بيان رسمي الأسبوع الماضي عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك المحلية العاملة في مصر، وتبدأ بيوم وقفة عرفات الجمعة 8 يوليو الجاري، وتمتد على مدار 5 أيام متتالية على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022.