البنك المركزي يطرح سندات خزانة 7 سنوات بـ500 مليون جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، طرح سندات خزانة بالعملة المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون جنيه، اليوم، لصالح وزارة المالية لسد نفقات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2022-2023.

سندات خزانة أجل 7 سنوات

وأكد البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون جنيه أجل 7 سنوات، ويحل موعد الاستحقاق لها يوم 5 يوليو 2029.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري لإدارة عملياتها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح أذون الخزانة التي تقل مواعيد استحقاقها عن العام؛ إذ تطرح بمواعيد استحقاق تبدأ من 91 يوما ثم 182 يوما و273 يوما، وأخيرا 364 يوما.

كما تطرح وزارة المالية سندات الخزانة التي تزيد مواعيد استحقاقها عن فترة العام وتبدأ بسندات خزانة أجل عام وعامين و3 و5 و7 و10 سنوات، كما تصل في بعض الأوقات إلى نحو 15 عاما.

558 مليار جنيه عجزا في الموازنة

وبلغ عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام الجديد الذي بدأ رسميا في الأول من يوليو الجاري نحو 558 مليار جنيه، ما يعادل نحو 6.1% من إجمالي الناتج المحلي المصري في الوقت الذي تستهدف فيه وزارة المالية فائض أولي يصل إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي.